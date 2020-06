Dopo Olbia, una ruota panoramica girerà anche nel porto di Cagliari. Con la firma del decreto del presidente dell’Autorità portuale Mare di Sardegna, Massimo Deiana, è stato pubblicato, sull’albo pretorio online, l’avviso per l’affidamento in concessione demaniale marittima di un’area – compresa tra la radice del Molo Sanità e la Calata di via Roma – per l’installazione e la gestione dell’attrazione per la durata di dieci mesi. Oltre mille e cento i metri quadri di spazio a disposizione.

Per poter concorrere al bando pubblico bisogna rispettare un requisito su tutti: l’età della struttura, non superiore ai vent’anni. Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Aurotità portuale entro le 12 del prossimo 10 luglio. “L’avviso di concessione firmato oggi – spiega Deiana – rappresenta il dovuto riscontro alle istanze presentate nei mesi scorsi da diversi operatori del settore: un segnale che intendiamo dare alla città e al territorio tutto. È opportuno trasmettere positività a cittadini e turisti, sostenendo, quindi, quelle iniziative, purché compatibili con le attività del porto e rispettose delle disposizioni sanitarie, che possano contribuire ad un ritorno alla normalità e, ovviamente, favorire imprenditorialità e occupazione”.