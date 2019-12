Clima teso all’interno del tribunale di Tempio a causa di un’indagine della polizia giudiziaria su un presunto giro di furti di marche da bollo (che possono raggiungere il valore di mille euro) prelevate dai fascicoli delle cause civili. Come riporta L’Unione Sarda, un’impiegata tempiese è stata denunciata, ma lei rispedisce al mittente le accuse, giudicando infondata la contestazione della Procura. La polizia sta esaminando il contenuto delle registrazioni audio e video per capire se ci sia anche un’altra persona coinvolta. Secondo quanto trapela dalle indagini, erano diverse le persone a conoscenza del presunto utilizzo delle marche da bollo già attaccate ai fascicoli. L’impiegata è stata sospesa per un anno e per lei potrebbe esserci anche un procedimento disciplinare con il rischio di licenziamento. Le indagini procedono a ritroso nel tempo e pare che si siano stati, negli ultimi mesi, diversi casi sui quali si dovrà fare luce.