Non è una certezza ma una possibilità. Ma il fatto che i ladri siano entrati nell’auto di una persona risultata positiva al Covid-19, li ha esposti al rischio di beccarsi il video. L’erpisodio è avvenuto a Macomer e lo ha riportato La Nuova Sardegna. Nella cittadina del Marghine è successo che è stato portato via il Pick-up di un imprenditore agricolo, che nelle ore successiva al furto ha saputo di contrarre il virus. Il mezzo è stato poi ritrovato nelle campagne del paese. Ma non si esclude che il mezzo fosse contaminato quando i ladri lo hanno portato via.