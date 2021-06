Si è avvicinato pericolosamente alle case il rogo divampato oggi pomeriggio in località Is Cuccuris, nelle campagne di Solarussa. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, gli uomini del Corpo forestale e i volontari della Protezione civile. Per arginare l’incendio è anche arrivato un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Fortunatamente le fiamme sono sotto controllo e a breve inizieranno le operazioni di bonifica. Nonostante l’incendio sia stato dichiarato di interfaccia, cioè vicino alle abitazioni, non si registrano evacuazioni o danni. Un altro rogo è scoppiato in località Is Iscas a Pula, anche in questo caso le squadre a terra hanno richiesto l’intervento di un elicottero della flotta regionale.