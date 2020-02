Una palazzina è stata evacuata a causa di un incendio partito dalla sauna di un centro benessere e che ha coinvolto tutta la struttura. È accaduto ieri sera a Nuoro quando intorno alle 20 il rogo ha costretto le persone che si trovavano all’interno dell’edificio a uscire precipitosamente in strada, in qualche caso anche scalzi, per evitare di essere intossicati dal fumo. Come riporta La Nuova Sardegna tutti sono stati visitati dal personale del 118 chiamato da alcuni passanti che si sono accorti del fumo. Evacuata anche la sede del Pd provinciale dove era in corso una riunione delle segreteria, mentre il tabacchino che ha il locale nello stabile ha dovuto chiudere. Una famiglia che abita al terzo piano della palazzina è scesa in strada per precauzione. Secondo le prime verifiche, l’incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito. Vigili del fuoco e carabinieri dovranno fare luce su alcuni aspetti, tra i quali eventuali negligenze e l’efficacia delle misure di sicurezza.

[Foto di repertorio]