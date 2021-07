Un’Isola che si prende cura di chi è in difficoltà: un segnale positivo dopo lo scempio causato dagli incendi che hanno distrutto circa ventimila ettari di territorio e messo in ginocchio l’economia di diverse comunità. Immediatamente sono state avviate iniziative di solidarietà e sostegno, parallelamente a quelle istituzionali, con raccolte di fondi, donazioni e aiuti alle persone in difficoltà. Ieri il movimento ‘Pastori senza bandiere’ ha organizzato una vera e propria carovana per trasportare nella zona di Ardara, nel nord Sardegna, 200 balle di fieno verso Cuglieri (Oristano) e altre 200 verso Scano di Monteferro. “Abbiamo creato gruppi su WhatsApp e ci stiamo coordinando con i paesi interessati” ha detto all’Ansa Gianuario Falchi, uno dei portavoce degli allevatori.

Iniziativa anche da parte consigli di amministrazione del Consorzio di tutela del Pecorino romano che ha istituito un fondo di solidarietà permanente per soccorrere nell’immediato le aziende zootecniche devastate dalla furia degli incendi e, in seguito, per garantire un sostegno costante agli allevatori che dovessero essere colpiti da altre catastrofi naturali o trovarsi in situazioni di difficoltà. La dotazione iniziale destinata al Fondo è di 50mila euro. Ogni azienda associata, oltre a contribuire attraverso il Consorzio, potrà versare una quota aggiuntiva per proprio conto. Non solo: ogni anno, in sede di bilancio, verrà accantonata una cifra che lo alimenterà costantemente. Al Fondo, con somme aggiuntive, contribuiranno in seguito anche i Consorzi di tutela del Pecorino Sardo e del Fiore Sardo. Parteciperanno al Fondo due dei più grandi Consorzi italiani, quelli del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, che hanno comunicato al presidente Gianni Maoddi la volontà di incrementare la dotazione finanziaria.

È stato aperto al Banco di Sardegna di Macomer un conto corrente dedicato, a cui chiunque potrà contribuire (Iban IT91V0101585340000070770694), e sarà ora messo a punto un regolamento che verrà approvato dal consiglio d’amministrazione. Il Fondo sarà gestito dal Consorzio di tutela del pecorino romano. “Siamo convinti che in questo drammatico momento il Consorzio di tutela del Pecorino romano debba essere vicino al mondo dei pastori, con cui siamo assolutamente complementari – spiega Maoddi – La furia incredibile e devastatrice degli incendi ha distrutto case, aziende, animali e abbiamo sentito il dovere di intervenire immediatamente.

E sempre il Banco di Sardegna a seguito dei pesanti danni causati dagli incendi che hanno colpito gran parte dell’Isola, scende in campo con un’iniziativa di carattere straordinario denominata ‘Sardegna Fronte Comune – Incendi’, stanziando un plafond di 100 milioni di euro da destinare, con istruttorie di pochi giorni, a finanziamenti a breve termine a tasso e costi zero e/o sino a 10 anni a un tasso dell’1 per cento fino a due anni di preammortamento per fronteggiare esigenze di liquidità immediata o interventi di ricostruzione o di riavvio attività. Per tutte le categorie contemplate viene prevista inoltre – su richiesta – la sospensione delle rate, la cosiddetta moratoria, sui finanziamenti in essere. Gli interventi di sostegno finanziario – spiega l’istituto di credito in una nota – potranno essere richiesti già a partire da lunedì 2 agosto presso le 319 filiali del Banco di Sardegna sul territorio e riguardano tutti i settori produttivi e tutte le categorie rappresentate, dai privati ai liberi professionisti, artigiani, commercianti, allevatori, coltivatori diretti e tutto il mondo della campagna, Pmi, imprese di maggiori dimensioni e altri operatori economici.

I richiedenti dovranno essere residenti nei territori colpiti dagli incendi e in tal senso specificatamente identificati dalla Regione. Per ridurre al minimo i tempi di istruttoria e consentire una pronta ripartenza delle attività, verrà unicamente acquisita – per i già clienti – una semplice autocertificazione del danno subito e la richiesta del finanziamento per ripararlo. Nel caso di richiedenti non clienti, si dovrà in aggiunta procedere al censimento e alla raccolta della documentazione di base. Il modulo di autocertificazione è disponibile presso ogni filiale o direttamente scaricabile dal sito internet del Banco, dove sono anche indicate in maggior dettaglio le caratteristiche dell’iniziativa.