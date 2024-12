Rocco Siffredi ringrazia l’ospedale di San Gavino in un video diventato virale: ecco cosa è successo

di Beatrice Perri

Un video di Rocco Siffredi ha fatto il giro del web, scatenando un mix di curiosità e ironia tra gli utenti. Su TikTok, il celebre attore ha inviato un caloroso messaggio all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, rivolgendosi a tutto il personale sanitario.

“A tutti voi auguro buone feste: medici, infermieri, portantini. Buon Natale, buon anno e buona vita! Siete fantastici, tutti, anche i pazienti secondo me sono fantastici”, ha dichiarato Siffredi nel video. Parole affettuose che, seppur inaspettate, hanno suscitato grande apprezzamento nei commenti. Nonostante il calore del suo messaggio, inizialmente non era chiaro il motivo del ringraziamento di Siffredi all’ospedale di San Gavino Monreale, né se l’attore avesse avuto un’esperienza personale nella struttura. Questo non ha frenato la fantasia degli utenti, che nei commenti si sono sbizzarriti con le ipotesi più disparate. C’è chi ha suggerito che l’ospedale fosse stato utilizzato come location per uno dei suoi film e chi ha alluso ironicamente a un ipotetico intervento legato alle celebri “potenzialità” del re del cinema per adulti.

“Ma cosa ci faceva Rocco lì?” si chiedono in molti, alternando battute goliardiche a commenti sinceramente preoccupati per la sua salute. “È impossibile non volergli bene”, scrive un utente, mentre un altro aggiunge: “Non solo Rocco, ma anche Ricco di sentimenti”.

Siffredi si trovava in Sardegna lo scorso 22 e 23 novembre per partecipare al “Sardegna Sex”, un evento celebrativo del cinema per adulti che ha visto la presenza di altri volti noti del settore, come Martina Smeraldi. L’iniziativa ha offerto workshop, talk, esibizioni e incontri ravvicinati con i fan. Dopo la serata, durante una cena con amici, non si sentiva bene e ha deciso di sottoporsi a controlli presso l’ospedale più vicino, il Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. Voleva assicurarsi di non essere affetto da Covid-19 per evitare di mettere a rischio le persone con cui lavora. Gli accertamenti, per fortuna, hanno escluso il virus, permettendogli di riprendere le sue attività senza preoccupazioni.

Tramite amici in comune, Siffredi ha voluto ringraziare il personale dell’ospedale per l’assistenza ricevuta, inviando un messaggio caloroso che ha conquistato il web. Il video ha acceso i riflettori su un ospedale che, inaspettatamente, si è trovato al centro dell’attenzione grazie a uno dei volti più celebri del cinema internazionale. Con il suo messaggio, Rocco Siffredi ha regalato un momento di leggerezza e simpatia che ha fatto sorridere tanti, trasformando un semplice augurio di buone feste in un piccolo evento virale.