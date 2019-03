È stato ritrovato Andrea Cola, l’anziano di Ozieri di cui non si avevano notizie da stamattina. A darne notizia la pagina Facebook del Comune, che esulta: “A deus grazias! Dopo quasi otto ore di ricerca è stato ritrovato in discrete condizioni di salute il nostro concittadino scomparso questa mattina. Un ringraziamento va rivolto a tutti i parenti, gli amici, i conoscenti, le forze di polizia, carabinieri, le guardie forestali, la Protezione civile, i dipendenti comunali”.

L’uomo, di 61 anni, si trovava nelle campagne in prossimità della zona industriale-commerciale di Ozieri. Era seduto su una pietra ed era assorto nei suoi pensieri. È stato accompagnato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

In serata la figlia Alessandra aveva lanciato un appello su Facebook, chiedendo a tutti di aiutare nelle ricerche anche a causa delle condizioni di salute del padre, malato di Sla. Il suo post ha scatenato la solidarietà degli utenti su Facebook e ha fatto quasi 2500 condivisioni. Per fortuna il padre è stato rintracciato.