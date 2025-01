Ritirato pomodoro ‘La Polpadoro’ Casar dai supermercati: “Può essere pericoloso per la salute”

Attenzione al pomodoro in scatole che avete in casa. Potrebbe essere pericoloso. Lo dice una comunicazione ufficiale.

Cosa è successo

I supermercati Il Gigante hanno annunciato il richiamo precauzionale di un lotto di pomodoro in pezzi “La Polpadoro” finissima, a marchio Casar. La decisione è stata presa dal produttore a seguito di una segnalazione relativa a un potenziale rischio per la salute dei consumatori, legato alla possibile presenza di frammenti indesiderati nel prodotto.

Dettagli del prodotto interessato

Il prodotto oggetto del richiamo è venduto in confezioni da 3×220 grammi, identificato con il numero di lotto LM242 e una data di scadenza fissata per agosto 2026. Il pomodoro a pezzi richiamato è prodotto dall’azienda Casar Srl, il cui stabilimento si trova lungo la S.S. 196 D al km 7.155, nel comune di Serramanna, nel sud Sardegna.

Motivo del richiamo

L’avviso segnala che il possibile rischio per i consumatori deriva dalla presenza di frammenti di smalto interno, che potrebbero essersi staccati dalla lattina contaminando il contenuto. Nonostante si tratti di un’eventualità limitata, l’azienda ha scelto di procedere con il richiamo in via precauzionale, per garantire la massima sicurezza alimentare.

Raccomandazioni per i consumatori

I consumatori che hanno acquistato il prodotto appartenente al lotto LM242 sono invitati a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato, per ottenere il rimborso o la sostituzione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti del supermercato o dell’azienda Casar.

