Rissa tra detenuti a Sassari: il bilancio è di un ferito grave che, viste le condizioni, è stato trasportato in ambulanza in un ospedale della città, anziché nell’infermeria del carcere. A darne notizia è Michele Cireddu, il segretario della UilPa, il sindacato che raccoglie gli agenti penitenziari. Non sono però indicati i motivi che hanno fatto scatenare il pestaggio.

E proprio in seguito all’intervento col quale i poliziotti hanno sedato la rissa, nelle celle sono scattati i controlli e perquisizioni: in una è stato trovato un microtelefono perfettamente funzionante e col quale un detenuto si teneva in contatto con amici e familiari. “A tutti gli agenti – si legger nella nota della UilPa – va il nostro plauso per l’abnegazione con la quale viene svolto quotidianamente il lavoro. Attendiamo però che il ministero della Giustizia dia corso alle promesse fatte e potenzi finalmente gli organici”.