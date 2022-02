Rischio idrogeologico: 3 milioni per interventi a Cala Gonone e Dorgali

Arrivano tre milioni e mezzo di euro per due differenti interventi a Dorgali e Cala Gonone, il primo riguarda la messa in sicurezza del canale tombato che attraversa il paese e l’altro il porto.

L’assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, ha effettuato un sopralluogo partecipando ad alcuni incontri con i rappresentanti delle diverse amministrazioni comunali e la direzione della Capitaneria di porto.

“Continua il lavoro di modernizzazione delle infrastrutture in chiave di maggior efficienza e sicurezza, un impegno che abbiamo preso e che continuiamo a portare avanti in sinergia con i Comuni, gli Enti locali e tutti i soggetti interessati – ha spiegato Salaris nel corso degli Il porto di Cala Gonone in particolare – già oggetto di interesse della Regione che aveva finanziato i lavori di ammodernamento della Capitaneria – rientra nel Piano della portualità e fa parte delle infrastrutture oggetto di importanti interventi per un finanziamento in corso di 3 milioni di euro”. Altro intervento riguarda il Canale tombato che percorre la via principale di Dorgali e che ora sarà messo in sicurezza.

Per quest’opera di carattere idraulico era già stato previsto un finanziamento di 300.000 euro per la progettazione e altri 3 milioni sono in arrivo dal Ministero. Al termine l’assessore si è spostato a Siniscola per un nuovo sopralluogo, questa volta al porto di “La Caletta” di competenza dei due Comuni di Siniscola e Posada. Il sopralluogo ha fatto seguito a un’ordinanza emessa dalla Capitaneria di porto per l’interdizione di una parte del porto (il molo di sopraflutto presenta problemi strutturali) per il quale si interverrà in urgenza con una serie di interventi quantificati al momento in 2 milioni di euro