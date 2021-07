Era da poco passata la mezzanotte del 20 giugno a Cagliari quando due giovani stavano per risalire sulla loro auto, parcheggiata vicino al Bastione. In quel momento era sfrecciata al loro fianco una Fiat 500, che aveva rischiato di investirli. I due si erano lamentati per la guida pericolosa del conducente, che non aveva gradito. Sull’auto viaggiavano tre ragazzi e una ragazza, il mezzo era tornato indietro in retromarcia e il 24enne alla guida era sceso assieme agli amici aggredendo con calci e pugni i due ragazzi, uno dei quali finito al tappeto in stato di shock, per poi risalire a bordo e scappare. Sul posto erano arrivati i soccoritori del 118 e gli agenti delle Volanti, un ragazzo era stato trasportato al Brotzu dove gli era stata attribuita una prognosi di sette giorni per un trauma facciale e una contusione all’anca. Qualcuno, però, era riuscito a leggere il numero di targa e da lì sono partite le indagini della Questura che hanno portato ora alla denucnia di un 24enne cagliaritanto per lesioni personali aggravate in concorso e continuano le ricerche per individuare gli altri responsabili.

[foto: Google]