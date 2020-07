Le onde lo stavano trascinando al largo e per salvargli la vita la Guardia costiera ha organizzato in pochi istanti una catena umana per raggiungerlo e trasportarlo a riva. Un ventenne di Flussio – piccolo paese in provincia di Oristano – ha rischiato di annegare questo pomeriggio a Bosa Marina, sulla costa nord occidentale della Sardegna.

Il giovane stava facendo il bagno con alcuni amici quando, a causa delle forti correnti e delle onde alte, non è più riuscito a tornare a riva. Gli uomini della Guardia costiera, guidati dal tenente di vascello Fabrizio Frascella, arrivati immediatamente sul posto hanno organizzato una catena umana dalla spiaggia al punto in cui si trovava il giovane in difficoltà, riuscendo a riportarlo a riva.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 e la motovedetta Cp835 della Capitaneria che, durante le fasi del soccorso, ha interdetto la zona alla navigazione. Il 20enne è stato visitato e ora sta bene.