È rientrato in Italia nonostante gli fosse stato notificato dal Prefetto di Cagliari un decreto di espulsione. La polizia ha arrestato uno dei 13 algerini bloccati a bordo di un barchino da una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza sabato scorso a largo di Teulada. In manette è finito Mohamed Cherif Choumi, 27 anni, per non aver ottemperato all’ordine di non fare rientro prima di tre anni nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno.

Appena sbarcati in porto gli algerini erano stati presi in consegna dalla polizia per le identificazioni. Gli agenti della squadra mobile hanno così scoperto che nell’agosto del 2016 all’algerino era stato notificato un decreto di espulsione dal Prefetto di Cagliari, proprio a seguito di uno sbarco in Sardegna.