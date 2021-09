Il ponte all’interno del Parco di Terramaini, a Cagliari, danneggiato nel 2016 in un incendio che coinvolse i canneti dello stagno, è stato ricostruito. “Non c’è stato nessun ritardo nei lavori”, ha detto il sindaco Paolo Truzzu alla cerimonia di inaugurazione dell’opera. “Nel momento in cui sono iniziati ci si è resi conto che era necessario intervenire in maniera strutturale su tutto il ponte. Ciò ha però richiesto l’indizione di una nuova gara d’appalto, grazie ai ribassi d’asta”.

“Abbiamo altre risorse per migliorare la permanenza all’interno del Parco -, ha annunciato il primo cittadino – Si potranno così migliorare le sedute e ci saranno più giochi per i bambini e più attrezzi per chi fa attività sportiva”.

A rimarcare la “strategicità” del parco di Terramaini, sia in ambito cittadino, che metropolitano, l’assessore Giorgio Angius. “È un esempio di connessione tra i vari Comuni dell’hinterland. La linea di indirizzo che questa amministrazione comunale ha adottato e intende portare avanti, da una parte è quella di avvicinare la città al mare, dall’altra unire tutta la conurbazione urbana della città metropolitana proprio tramite il verde”. In quest’ottica rientra anche la riapertura del punto ristoro. A.D