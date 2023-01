Ricerca d’eccellenza, alla neuroscienziata Miriam Melis 2 milioni per studi su dopamina

Un riconoscimento di eccellenza per l’Università di Cagliari e soprattutto per Miriam Melis, l’unica donna italiana premiata quest’anno nel campo delle neuroscienze. La professoressa del dipartimento di Scienze biomediche porta a Cagliari e in Sardegna un finanziamento di circa due milioni di euro per il proseguo degli studi sulla dopamina e sulla sua importanza nei meccanismi di elaborazione degli stimoli sensoriali e nell’ambito dei problemi inerenti apprendimento, sviluppo, comportamento e interazioni sociali.

Il progetto finanziato dall’European Research Council, “Resolving sEx dIffeREnces in proCessing sensory informaTion”, prevede una sfida scientifica di altissimo profilo per trovare soluzione a disturbi neuropsichiatrici che peggiorano in condizioni di stress. Quali, ad esempio, dello spettro autistico, da deficit di attenzione e iperattività, ossessivo-compulsivi, ansia, post-traumatici da stress, sindrome di Tourette, psicosi e schizofrenia. In particolare, Redirect mira a capire perché certe persone sono più propense a manifestare disturbi mentali mentre altre conservano la salute anche dopo aver vissuto condizioni avverse o traumi, ritrovando o addirittura accrescendo il loro funzionamento psicosociale.

Il progetto avrà conseguenze per tutto l’indotto accademico: “Con il finanziamento di Redirect – conferma la farmacologa di UniCa – ci sarà l’opportunità di reclutare quattro ricercatori a livello di post-dottorato e uno a tempo determinato, e spero di coinvolgere negli studi anche giovani talenti, sardi e italiani, attualmente all’estero. Se possibile anche studenti e studentesse del programma di dottorato in neuroscienze”. L’ateneo cagliaritano si conferma cosìtra le università e centri scientifici di grande prestigio internazionale.

Miriam Melis è laureata in Farmacia (Palermo, 1993), ha un dottorato di ricerca in Neuroscienze (Cagliari, 2011) ed è professoressa associata di Farmacologia (2016). Ha collezionato un’esperienza professionale al Mario Negri Sud prima di arrivare all’Università di Cagliari (fine 1994) ed entrare nell’equipe del professor Gian Luigi Gessa. Durante la sua carriera ha lavorato come visiting scientist per due anni all’Università di San Francisco e per un altro breve periodo al Dipartimento di Neuroscienze Wallenberg della Lund University in Svezia. Autrice di più di 90 pubblicazioni internazionali, ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali.