Report Gimbe, cresce del 24% la curva dei contagi in Sardegna

Campanello d’allarme sul numero di contagi in Sardegna dove la curva epidemiologia è peggiorata nella settimana dal 24 al 30 novembre. Secondo il report della Fondazione Gimbe, sono stati registrati 168 casi di positività al Covid per centomila abitanti: un incremento rispetto ai 142 del precedente monitoraggio. Significa che c’è stato un aumento del 24,3 per cento.

È la provincia di Nuoro a far registrare i numeri più alti con 107 casi ogni centomila abitanti; Seguono Sassari con 75, il Sud Sardegna con 43, Oristano con 40, mentre Cagliari è quella dove l’incidenza è minore: 23 casi. Restano comunque sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (4 per cento) e in terapia intensiva (6) occupati da pazienti Covid.

La Fondazione Gimbe ha diramato anche i numeri della campagna di vaccinazione in Sardegna dove la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 78,4 per cento (poco al di sotto della media dell’Italia che è al 77,1). A questa percentuale bisogna aggiungere un ulteriore 2,3 per cento (media italiana 2,6) solo con prima dose. Secondo il report del Governo ad oggi le persone vaccinate nell’Isola sono 1.253.474, ossia l’84,2 per cento della popolazione over 12.

Attualmente si va avanti con la somministrazione di circa 700 prime dosi al giorno e oltre diecimila terze dosi. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose – fa sapere Gimbe – è del 30,9 per cento, rispetto alla media italiana che si attesta al 31,8.