Record di nascite al Santissima Trinità: ben 1538 nel 2021

È record di nascite nell’ultimo anno nel sud Sardegna con l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari protagonista. Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del nosocomio di Is Mirrionis nel 2021 sono nati 1538 bambini (100 in più rispetto al 2020), con 1518 parti, venti dei quali, ed anche questo è quasi un primato, gemellari. L’ultima nascita è di ieri notte quando alle 22 con un parto naturale è venuta al mondo Rebecca.

“Mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto dal gruppo che ho l’onore di dirigere – sottolinea la direttrice del reparto di Ostetricia e Ginecologia del santissima Trinità, Eleonora Coccollone – un lavoro di squadra che ha visto in campo medici, ostetriche, infermieri ed oss che con entusiasmo e competenza hanno perseguito l’obiettivo comune di accompagnare le donne nel momento più importante della vita, quello dell’evento nascita”.

Secondo le statistiche un numero così alto di nasciate non si registrava dagli anni ’80. Da due anni il reparto è impegnato anche nell’assistenza alle donne positive al Coronavirus ma le prestazioni diagnostico-terapeutiche per le donne non sono mai state interrotte. Il punto nascita del Santissima Trinità, in collaborazione con il Centro Vaccinazioni, è stato il primo in Italia a praticare la vaccinazione anti-Covid alle donne in gravidanza e a dimostrare che i neonati figli di mamme vaccinate presentavano un elevato numero di anticorpi alla nascita.

“Il punto di forza del reparto è l’assistenza molto personalizzata – evidenzia il direttore del presidio Sergio Marracini – orientata a soddisfare le richieste delle donne, da parte di operatori che mostrano una grande abnegazione e uno speciale senso di appartenenza alla grande famiglia del Santissima Trinità”.