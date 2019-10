In tutta Italia crescono i casi di violenza sui minori, e a essere colpite sono soprattutto le bambine e le ragazze. Che la violenza di genere sia un aspetto preoccupante è certificato dai dati diffusi dall’associazione Terre des hommes nuovo dossier della campagna ‘Indifesa’.

La rete di 11 organizzazioni internazionali, con sede in Svizzera, nei dati elaborati dal Comando interforze spiega che un terzo delle vittime ha subito maltrattamenti in famiglia, reato in crescita del 14 per cento dal 2017. Il dossier, alla sua ottava edizione, è stato presentato alla vigilia della Giornata mondiale delle Bambine di domani, 11 ottobre, anche per sottolineare che è lontano il raggiungimento della parità di genere auspicata dal quinto obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda Onu 2030. Se si rapportano i dati dei minori vittime di reati con quelli di dieci anni fa, la percentuale è aumentata del 43 per cento, visto che nel 2009 erano 4.178.

In Sardegna la situazione è più felice: in generale i reati contro i minori nell’Isola diminuiscono del 17 per cento. Ma ci sono alcuni segnali preoccupanti, soprattutto per quanto riguarda gli atti sessuali con ragazze o ragazzi al di sotto dei diciotto anni: i casi sono passati dal 2017 al 2018 da 6 a 16 con un aumento del 167 per cento.

Altri dati che creano allarme: sono quelli che riguardano la corruzione di minori (da tre a sei con un incremento del 100%) e la violenza sessuale aggravata con il raddoppio degli episodi da 5 a 10. Sono cresciuti del 117 per cento, da 6 a 13, i casi di abbandono di persone minorenni o incapaci. In diminuzione invece le violazioni degli obblighi di assistenza familiare (-48%) e i casi di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (-33%).

Decrescono i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (-8%) e la sottrazione di persone incapaci (da 11 a 2 casi con un calo dell’82%). In netta diminuzione anche i casi di detenzione di materiale pornografico, pornografia minorile e violenza sessuale (da ventidue a otto gli episodi segnalati).