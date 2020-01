Il tam tam viaggiava su Internet e in trecento sono arrivati dal nord Italia per un Capodanno in riva al mare in Sardegna. Ma hanno scelto di incontrarsi in un campeggio abbandonato vicino alla spiaggia di Vignola, ad Aglientu, senza che i proprietari dell’area ne fossero a conoscenza. Qualcuno ha tagliato le reti del Marina delle Rose e i partecipanti – tra loro diverse famiglie – sono entrati coi loro camper e hanno organizzato la grande festa di fine anno. Quell’area abbandonata ha preso vita la notte di San Silvestro con musica e luci che non sono passate inosservate e nel bel mezzo della festa sono arrivati i carabinieri. I militari, coordinati dalla comandante della compagnia di Tempio, Ilaria Campeggio, hanno trovato un megapalco allestito per la musica con strumentazione professionale e hanno identificato e allontanato tutti i circa trecento partecipanti, una quindicina arrivata pure dell’estero. Nel frattempo, il Corpo forestale è intervenuto per verificare eventuali danni ambientali. Ora sono scattate 94 denunce, il reato ipotizzato è quello di “invasione arbitraria di terreno altrui”.