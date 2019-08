“Assurdo. Di primo mattino un’amara sorpresa. Finalmente soddisfatti perché dopo decenni si riescono ad effettuare i lavori di rifacimento della pista d’atletica comunale (600.000 euro), scopriamo che, approfittando della chiusura dell’impianto sportivo di via Togliatti per l’allestimento del cantiere, alcuni ignoti delinquenti fanno razzia negli spogliatoi e nelle tribune. Vandalizzano e distruggono porte, finestre, arredi e bagni portandosi via gazebo, palloni e materiale di vario genere di proprietà delle nostre società di calcio”.

Lo scrive il primo cittadino di Samassi, Enrico Pusceddu, sul suo proprio profilo Facebook, denunciando il raid di ladri negli spogliatoi della pista di atletica. Il caso è stato denunciato già ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Il centro sportivo ristrutturato da poco era chiuso dai primi di luglio. Qualcuno ha scavalcato la recinzione ed è entrato negli spogliatoi, rubando palloni e attrezzi e danneggiando ogni cosa. Il raid è stato s coperto questa mattina. “Non saranno mai sufficienti le telecamere, le forze dell’ordine, i lucchetti e i muri contro l’ignoranza e la stupidità di chi ritiene che il bene pubblico si possa impunemente vandalizzare perché tanto riguarda solo gli interessi degli altri e non anche e soprattutto di sé stessi”, ha commentato ancora il primo cittadino. L’ammontare dei danni non è stato ancora quantificato.