Ben 15 evasori totali individuati e quasi 4 milioni di euro non dichiarati. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia di finanza per frenare l’evasione fiscale. Sotto i riflettori sono finite aziende che operano in settori come edilizia, commercio di prodotti per animali, coltivazione di piante, intermediazione di macchine agricole, vendita di prodotti cosmetici, turismo, giochi e scommesse, grande distribuzione, rottamai e trasporti che hanno le loro attività a Cagliari, Quartu, Selargius, Sinnai, Villasor, Decimoputzu, Iglesias, Villasimius e Sarroch.

Le verifiche effettuate dalle Fiamme gialle hanno permesso di accertare che i titolari, per diverse annualità, non hanno presentato le dichiarazione omettendo di segnalare quasi 4 milioni di euro di ricavi. In un paio di occasioni le ispezioni hanno inoltre portato, da un lato, alla scoperta di 414.000 euro di fatture false e, dall’altro, alla scoperta dell’irregolare emissione di assegni bancari per 650.000 euro.