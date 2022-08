Quattro giorni di agonia dopo l’incidente in moto, autista del Ctm muore a 33 anni

Nicola Carboni non ce l’ha fatta. L’autista del Ctm è morto dopo quattro giorni di agonia al Brotzu di Cagliari. Nella notte tra sabato e domenica ha avuto in incidente in via Lungosaline, mentre era in sella alla sua moto.

Carboni stava viaggiando in direzione del centro città, quando per cause non ancora accertate è finito su un’auto. In seguito all’urto è sbalzato dalla moto finendo sull’asfalto. Immediati i soccorsi. L’uomo al volante della vettura ha chiamato il 118, arrivato insieme agli agenti della Polizia municipale.

Le condizioni del 33enne sono apparse subito gravissime. L’autista del Ctm è stato ricoverato in Rianimazione e non ha più ripreso conoscenza. Nella serata di ieri il suo cuore ha smesso di sbattere.