Un pensionato di 85 anni, Antonio Caschili, è scomparso questa mattina a Quartu. L’allarme è stato lanciato ai carabinieri da una delle suore della casa di riposo per anziani ‘Villa Maria’. Durante i consueti controlli, infatti, le suore non hanno trovato l’85enne nella sua stanza e dopo averlo cercato nella struttura e all’esterno si sono rivolte ai militari dell’Arma. Caschili ha diversi problemi di salute e soffre di Alzheimer. È quindi possibile che dopo essere uscito dalla struttura, abbia perso l’orientamento non riuscendo più a tornare indietro. I carabinieri della Compagnia di Quartu hanno immediatamente fatto scattare le ricerche. Una foto dell’anziano è stata distribuita nei vari comandi dell’Arma, mentre battute di ricerca sono state organizzate nella zona di Quartu, Quartucciu e Flumini. Al momento, purtroppo, senza successo. Chiunque abbia sue notizie o lo abbia visto può contattare le forze dell’ordine.