Risale il numero dei tamponi esaminati nell’Isola, che nei giorni di festa oscillava tra mille e duemila facendo contare un numero basso di contagi. Oggi i nuovi casi di Covid-19 sono 328, mentre i test poco sopra i 4.500. Sono questi i due dati che spiccano nel bollettino sanitario diffuso come ogni giorno dall’Unità di crisi. Da segnalare anche cinque decessi. Dall’inizio della pandemia i positivi nell’Isola salgono a 30.745.

Le cinque nuove vittime (743 in totale) sono tre donne e due uomini. Avevano tra i 69 e i 98 anni. Tre erano residenti della Città Metropolitana di Cagliari, gli altri due nelle province di Oristano e Nuoro.

Da marzo sono 478.936 i tamponi eseguiti, con un incremento di 4.551 test rispetto a ieri. Sono invece 496 i ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 44 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 15.785 sardi. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 13.380 (+250) pazienti guariti, più altri 297 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 30.745 casi positivi complessivamente accertati, 6.882 (+61) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.023 (+78) nel Sud Sardegna, 2.420 (+19) a Oristano, 6.138 (+94) a Nuoro, 10.282 (+76) a Sassari.