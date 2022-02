Protesta per il caro bollette: luci spente al Comune di Cagliari

Anche il Comune di Cagliari aderisce aderisce alla protesta contro il caro bollette promossa dall’Anci. Non servirà aspettare l’11 marzo, quando ci sarà la nuova edizione di ‘M’illumino di meno‘ la campagna contro lo spreco energetico creata nel 2005 dal programma Caterpillar di RadioDue che si celebra con lo spegnimento di monumenti e altri luoghi simbolici. Con un mese d’anticipo, giovedì 10 febbraio, saranno spente le luci che illuminano Palazzo Bacaredda proprio nei giorni in cui i cittadini stanno ricevendo le bollette con la grande stangata sul costo dell’energia elettrica. “Una protesta – annunciano dal Comune – contro i pesanti rincari che in questi giorni stanno mettendo in crisi i bilanci di municipalità e famiglie”.



“Siamo concentrati sul come sfruttare al meglio le opportunità offerte dai fondi Pnrr per sviluppare progetti che guardino al futuro e invece ci troviamo a dover far fronte alle conseguenze del Covid e al rincaro delle bollette – spiega il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu -. È una situazione paradossale e proprio oggi ne ho parlato con il ministro Enrico Giovannini che ho incontrato a Roma per discutere di Pnrr per la Città metropolitana di Cagliari. Auspico che il presidente Mario Draghi intervenga contro il caro bollette. Da un lato abbiamo opportunità importanti e dall’altro rischiamo di non gestire l’ordinaria amministrazione e di tagliare i servizi essenziali”.



M.Z.