Non sarà il giudice di Milano, Stefano Caramellino, a presiedere il processo a carico di Fabiana Muscas, 53enne, amica e imputata assieme al cantante cagliaritano, Marco Carta, nel procedimento per l’accusa del furto di sei magliette alla Rinascente di Milano. Il giudice, infatti, si è dichiarato incompatibile, perché si è già espresso nel merito sul caso che ha coinvolto l’artista sardo che è stato assolto. Poco prima della dichiarazione di Stefano Caramellino, la donna, difesa dall’avvocato, Giuseppe Castellano, aveva chiesto il via libera all’istituto di messa alla prova e di svolgere lavori di pubblica utilità, quattro ore alla settimana per 52 settimane, in una onlus Caritas di Cagliari.

Inoltre, la donna aveva scelto di aggiungere due ore settimanali di lavoro extra “a riprova della sua resipiscenza”. L’udienza è stata aggiornata al 20 gennaio e il processo passerà a un altro giudice che dovrà decidere se accogliere la richiesta di Fabiana Muscas relativamente allo svolgimento di lavori socialmente utili. Se il programma andrà a buon fine, alla fine di questo periodo, il giudice potrà dichiarare estinto il reato.