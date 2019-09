A 71 anni si è trovato in difficoltà economiche e non è più riuscito a pagare le rate per l’acquisto del suo appartamento a Teulada. La situazione per il pensionato è precipitata, le rate sono cresciute a causa della morosità e a luglio era arrivato lo sfratto. Ufficiale giudiziario, pignoramento e casa messa all’asta: quell’uomo si è ritrovato in mezzo a una strada, senza più un tetto. In questi mesi ha cominciato a dormire in giro, ospitato da amici e parenti, ma non è riuscito a smaltire la rabbia per la perdita della casa e stanotte ha deciso di provare a vendicarsi.

Verso le 2 del mattino è tornato in quella che fino a due mesi era casa sua. Ha appiccato il fuoco nel garage e, con la presenza di una bombola del gas, è riuscito a portare le fiamme fino all’appartamento. Il fuoco ha danneggiato anche un’auto parcheggiate lì vicino fino a quando è stato domato dai vigili del fuoco, arrivati in via Torino a Teulada con i carabinieri. Poche ore dopo il pensionato si è costituito nella caserma della stazione di Carbonia e ha rivelato che il suo intento era quello di vendicarsi dopo lo sfratto di luglio e i militari stanno ora cercando di capire meglio in che situazione psichica si trovi l’uomo