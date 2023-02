Prima lo rapina e poi lo investe con l’auto in viale Marconi: 26enne arrestato per tentato omicidio

È gravemente indiziato del tentato omicidio e della rapina dello scorso dicembre, in viale Marconi a Quartu, ai danni di un giovane: fermato dalla polizia di Stato un 26enne cagliaritano. La vittima sarebbe stata avvicinata in strada con il pretesto di chiedere aiuto per una gomma bucata. Ma era solo una scusa: il 26enne, insieme a un complice, avrebbe rapinato il giovane delle chiavi della sua motocicletta, delle carte di credito e della somma di 250 euro. Inoltre, i due lo avrebbero colpito con dei bastoni e lo avrebbero nuovamente minacciato con un coltello affinché consegnasse tutti i suoi averi, per poi investirlo con l’auto.

Dopo una serie di servizi di appostamento, gli investigatori sono riusciti a rintracciare uno dei due presunti rapinatori e a condurlo in Commissariato a Quartu in stato di fermo. Continuano le indagini per rintracciare il complice. Il 26enne è stato già trasferito nel carcere di Uta.