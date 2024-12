Presepi di Sardegna, alle Saline Conti Vecchi quello dell’artista Maria Lai

Foto: fonte Fai, il paesaggio delle saline Conti Vecchi



Un’opera, racchiusa in una cassetta di legno dipinto, che rappresenta il cammino del pastore verso la luce della cometa, che si manifesta come un vortice di sabbia – annuncio di sconvolgimento – che è l’avverarsi della promessa della nascita di Gesù. È il “Presepio” di Maria Lai l’opera protagonista del periodo natalizio alle Saline Conti Vecchi di Assemini, splendido luogo del Fai (Fondo per l’ambiente italiano) alle porte di Cagliari , concesso in prestito dall’Archivio e dalla Fondazione Maria Lai.

Presepio

Collocata nell’Ufficio del capo officina sino al 6 gennaio 2025 rappresenta una tappa molto significativa nel percorso dell’artista di Ulassai scomparsa nel 2013. Il suo significato era per lei strettamente legato al concetto dell’arte: così come l’opera d’arte viene interpretata da ogni fruitore in modo differente, anche il presepe va incontro a molteplici interpretazioni. Una tematica trasversale, che parla della possibilità di salvezza dell’uomo ma anche della sua sete di infinito.

La musica

Il 26 dicembre è in programma il concerto tenuto dall’associazione “Hic et Nunc” , che si esibirà all’interno dalla nostra Officina Meccanica . Sarà inoltre possibile partecipare al tour guidato della salina in trenino e visitare gli spazi storici restaurati dal FAI secondo lo stile che avevano negli anni ’30. Al termine del concerto della durata di circa un’ora, la degustazione di prodotti a marchio Fai.



Attività per bambini

Per far conoscere la salina ai suoi partecipantiTutti i giorni, dal 26 al 30 dicembre, sono programmati laboratori e altre attività per bambini come il “Memory della Laguna”, la “Caccia al Tesoro Botanica” e tante altre. Le mamme e i papà possono fruire di visite guidate agli spazi storici e tour col trenino tra le vasche salanti.

I mercatini

Dal 2 al 6 gennaio Il Fai ha organizzato anche una piccola mostra mercato con artigiani locali dove i visitatori potranno scoprire il processo di lavorazione dei propri manufatti. Sarà inoltre possibile visitare gli edifici storici e partecipare al tour guidato in trenino, molto suggestivo nel periodo invernale soprattutto per la ricchezza dell’avifauna presente, con aironi, pavoncelle, fenicotteri e altre specie di volatili. In più, per i più piccoli sarà possibile partecipare a delle attività laboratoriali,

Per informazioni: chiamare al numero 070247032 o scrivere a faisaline@fondoambiente.it