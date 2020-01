Il premio Aidda 2019 è stato consegnato alla scrittrice e apicoltrice Cristina Caboni. Il riconoscimento dell’associazione imprenditrici e donne dirigenti d’azienda viene assegnato alle donne sarde che svolgono un ruolo di rilievo nei diversi settori del sociale, dell’arte, della cultura, dell’impresa e delle scienze. La cerimonia si è tenuta nella sala consiliare del Municipio di Cagliari. Cristina Caboni, 51 anni, gestisce insieme al marito un’azienda apistica di famiglia e si è dedicata fin da giovanissima allo studio delle fragranze e delle essenze naturali e alla coltivazione delle rose. Inizia a scrivere circa dieci anni fa collaborando con diverse riviste femminile, per passare poi alla narrativa raggiungendo, fin dal suo primo romanzo, posizioni di assoluto rilievo nelle classifiche dei bestseller. Tra i suoi numerosi successi, ‘Il sentiero dei profumi’, ‘La custode del miele e delle api’, ‘Il giardino dei fiori segreti’, ‘La rilegatrice di storie perdute’ e ‘La stanza della tessitrice’.

Dopo il discorso di benvenuto del presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, ha preso la parola il sindaco Paolo Truzzu che ha sottolineato come Cristina Caboni nelle sue attività, di imprenditrice e di scrittrice, abbia fatto scelte frutto del suo cuore, animata sempre da una grande passione “che è uno degli elementi più caratteristici delle donne”. Emozionata per il riconoscimento, Cristina Caboni: “Sono piena di gratitudine e mi sono ritrovata nelle parole del sindaco quando parla di passione, perché è la passione che ha mosso sia la mia attività di apicoltrice nell’azienda di famiglia, sia la mia attività di scrittrice. Ed è stata proprio la grande tradizione apistica della Sardegna, il mio stesso lavoro, ad avermi portata a scrivere. E scrivere era come avere qualcosa che mi rappresentasse”. Il premio Aidda le è stato consegnato dalla presidente Caterina Montaldo: “In questi ultimi quindici anni abbiamo premiato donne esemplari e tutte in questa sala, che ormai consideriamo un po’ casa nostra – ha sottolineato -. Cristina Caboni è una donna che è esplosa all’improvviso, negli ultimi sei anni ha scritto cinque libri tutti ai vertici. Nei suoi scritti si respirano l’aria e i profumi della Sardegna“.