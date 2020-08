Nuovo prefetto per Cagliari. Al posto di Bruno Corda, si è insediato Gianfranco Tomao che come primo atto ha deciso di incontrare oggi il sindaco Paolo Truzzu. “C’è stata subito una grande intesa – ha detto il primo cittadino – sulla volontà di avere una reciproca collaborazione e sulla piena condivisione di intenzioni per offrire le soluzioni migliori nell’interesse dei cittadini”. Nel corso dell’incontro si è parlato anche di temi di attualità come il pericolo degli assembramenti e la questione dell’immigrazione. “Abbiamo fatto dei ragionamenti per garantire ancora più sicurezza ai cittadini – ha evidenziato il prefetto Tomao -. C’è stata una sintonia immediata con il sindaco con il quale ci troviamo d’accordo sulla necessità di approfondire questi argomenti nel pieno interesse della collettività cagliaritana”.