Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio nelle campagne di Lula, in località ‘Talai’, lungo la Bitti-Sologo. Un allevatore, Lucio Goddi, 63 anni residente a Nuoro, è caduto in una scarpata mentre con una ruspa stava lavorando in un terreno di sua proprietà. L’uomo, geometra del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale in pensione da pochi mesi, è morto sul colpo schiacciato dal mezzo, che i ribaltato all’improvviso. Nulla hanno potuto fare al loro arrivo i medici del 118, solo constatare il decesso. Sul posto per i rilievi i carabinieri della stazione del paese.