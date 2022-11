Poste italiane continua ad assumere: 32 nuovi posti di lavoro nel sud Sardegna

Nuove opportunità di lavoro in Sardegna. Nonostante la difficile congiuntura economica, Poste italiane sta assumendo 32 nuovi profili, sia part-time sia full-time, nel settore del recapito della corrispondenza e dei pacchi, nella Città Metropolitana di Cagliari e nella Provincia del Sud Sardegna.

Dall’inizio del 2022, sono in totale 70 i nuovi contratti nel sud dell’Isola, tra portalettere, operatori di sportello e consulenti e, entro la fine dell’anno, sono previsti ulteriori 17 ingressi nell’ambito degli uffici postali.

Tra i neoassunti c’è Claudio Puddu (in foto), 48 anni, una laurea triennale in conservazione dei beni culturali, che svolge il ruolo di portalettere a Quartucciu. Annovera una precedente esperienza in Poste Italiane, nel 2020: “Prima di approdare in Poste italiane – racconta Claudio – mi occupavo di cinema come proiezionista in una multisala dell’hinterland cagliaritano, dedicandomi poi all’apicultura e alla pittura, la passione che coltivo sin da bambino. A fare il portalettere mi son ritrovato per caso e per necessità: per caso, poiché ho inoltrato la mia candidatura attraverso il sito e sono stato poi selezionato. Da questo lavoro mi attendo stabilità economica e continuità – continua il portalettere – per me stesso e per la mia famiglia e mi aspetto un ruolo normale poiché lo scopo principale è l’essere utili alla causa sociale”.

Buone notizie anche per chi non ha ancora mandato il curriculum, in quanto l’azienda continua a selezionare profili professionali per potenziare gli organici nelle varie strutture aziendali. Per presentare la propria candidatura basta collegarsi al sito delle Poste.