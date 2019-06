Tragedia nelle acque di Porto Corallo, il quattro volte campione italiano di pesca in apnea Bruno De Silvestri, 49 anni è morto durante una immersione. La tragedia è avvenuta intorno alle 15 a circa due miglia da Porto Corallo nel territorio di Villaputzu. De Silvestri, sommozzatore dei vigili del fuoco di Cagliari, si è tuffato in mare, ma non è più risalito. Un amico che si trovava sul gommone d’appoggio, non vedendolo risalire dopo cinque minuti ha chiesto l’intervento della Capitaneria. Sul posto è arrivata una motovedetta della Guardia costiera di Arbatax, contemporaneamente è stato chiesto l’intervento dei sommozzatori della Guardia costiera e dei vigili del fuoco. Nel giro di pochissimo tempo i soccorritori hanno raggiunto il punto in cui De Silvestri si era immerso, segnalato dallo stesso gommone d’appoggio. Sono stati proprio i sommozzatori dei vigili del fuoco di Cagliari, i colleghi di Bruno De Silvestri, a individuare e recuperare il corpo a circa 50 metri di profondità.

Bruno De Silvestri, dopo gli studi al Nautico, aveva iniziato la sua carriera come palombaro della Marina e da oltre vent’anni è entrato a far parte del Nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco ora in servizio presso il Comando di Cagliari. “Bruno era conosciuto come una persona umile e splendida, con grandissime doti umane sia per la sua professionalità sia per la disponibilità. Sempre pronto per aiutare gli altri – ricordano i colleghi -. Pochi anni fa aveva ricevuto un elogio per aver salvato una persona che aveva tentato il suicidio buttandosi con l’auto nelle acque del porto: lui, in apnea, l’aveva salvata estraendola dall’abitacolo”. Pluricampione italiano di pesca in apnea, De Silvestri era anche un esperto speleo-subacqueo. “Tutti i colleghi del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari e della Direzione regionale vigili del fuoco della Sardegna, sono tristemente colpiti e addolorati per questa prematura scomparsa e si stringono al dolore dei familiari”.

Anche il profilo Twitter nazionale dei vigili del fuoco ha dato notizia della tragedia avvenuta nel mare di Porto Corallo.

#Cagliari #12giugno, #vigilidelfuoco intervenuti alle 16 nelle acque antistanti Porto Corallo a Villa Putzu, per soccorrere un collega sommozzatore, esperto apneista, che stava facendo un’immersione libero dal servizio. Alle 18:10 è stato recuperato il corpo purtroppo senza vita — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 12 giugno 2019