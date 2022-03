Policlinico sassarese, otto indagati per il fallimento

Otto amministratori del Policlinico Sassarese in carica dal 2014 al 2019 sono al centro di un’inchiesta della Procura di Sassari aperta dopo il fallimento della struttura nel gennaio 2019. Il sostituto procuratore Mario Leo – secondo quanti riferisce La Nuova Sardegna – ha notificato la chiusura delle indagini preliminari a Piero Bua, presidente del consiglio di amministrazione, ai consiglieri Francesco Paolo Bua, Edoardo Bene, Giovanni Pinna e Vincenzo Dettori (quest’ ultimo direttore generale nel 2014) e ai componenti del collegio sindacale Erasmo Salvatore Meloni (presidente), Franceschino Paschino e Giovanni Pinna Parpaglia (entrambi sindaci effettivi nel 2014). Secondo quanto riferisce il quotidiano, la lente della Procura è orientata a far luce su alcuni pagamenti, oltre 2 milioni di euro, che sarebbero stato eseguiti per evitare che la società venisse segnalata alla Centrale rischi di Banca d’Italia a causa delle esposizioni nei confronti del Banco di Sardegna. I componenti del collegio sindacale, invece, sono chiamati in causa per la presunta omessa vigilanza.