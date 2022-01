Poche assunzioni e pazienti in corsia, sciopera il personale sanitario

Troppi degenti ricoverati nei corridoi, sovraccarico del pronto soccorso con troppi positivi al covid-19 che stazionano all’interno, pochi posti letto. Sono queste la ragioni che domani spingeranno il personale sanitario di Cagliari, come quello di tutte le altre città italiane, ad aderire allo sciopero promosso dall’Usb.

“Lo sciopero – precisa il sindacato – è stato indetto per denunciare le reali condizioni di lavoro dei lavoratori della sanità (infermieri, medici e operatori sanitari). Condizioni che si riflettono negativamente sui milioni di cittadini che, non da oggi, subiscono rimandi di prestazioni sanitarie essenziali a causa della pandemia covid-19 e dell’insufficienza di personale sanitario”.

E l’Usb rincara la dose: “Le inadempienze del governo Draghi e della giunta Solinas (e di chi ha governato la Sardegna nelle ultime legislature) hanno decretato lo smantellamento dei Presidi ospedalieri di base, falcidiando le strutture di medicina territoriale e di prevenzione primaria – ribadisce il sindacato -. Se è vero che i governi che si sono succeduti in questi ultimi 10 anni hanno effettuato continui tagli dei finanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale – per un totale di 37 miliardi di euro – nondimeno si sono comportate tutte le giunte regionali”.

Secondo il sindacato “nonostante il personale del comparto sanitario sia da tempo sotto organico, si continua col blocco delle assunzioni anche adesso che devono sopportare il peso della pandemia da Covid-19. A a ciò si risponde allungando a dismisura le liste d’attesa per interventi di vario tipo, tanto che nelle chirurgie gli interventi sono diminuiti del 30 ed in alcuni casi del 50%”. Per l’Usb questa situazione sta causando “l’intasamento degli ospedali maggiori quali il Policlinico di Monserrato, il Brotzu a Cagliari, l’Aou di Sassari“. Diversamente per il sindacato “c’è bisogno di interventi strutturali – sottolinea – . La salute dei cittadini viene prima degli interessi economici delle imprese e delle banche”. L’Usb ha organizzato per domani alle 10,30 davanti all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari un presidio.