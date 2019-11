Hanno stupito il re del pane Gabriele Bonci con un Coccoi innovativo e originale fatto, tra gli altri ingredienti, con il farro e affumicato con il mirto e l’elicriso, tipica erba aromatica della Sardegna. È soprattutto grazie a questa invenzione, realizzata nella parte finale della sfida, che il panificio Porta 1918 di via Mameli a Cagliari si è aggiudicato la sfida di “Pizza Hero 2” il programma trasmesso da Canale Nove, condotto da Gabriele Bonci, considerato il re della pizza al taglio, l’uomo che ha portato l’arte della panificazione sul piccolo schermo. La puntata, andata in onda ieri sera e registrata alcuni mesi fa, ha visto sfidarsi tre conosciutissimi panifici: il Porta 1918 di via Mameli; il Gransole, con due punti vendita in via Barcellona e via Carloforte a Cagliari e uno storico a Villacidro e il PanArgiolas di via della Pineta.

Bonci nella prima parte della sfida si è recato nei vari punti vendita dove ha assaggiato alcune varietà di pane e di pizza alla ricerca sia della tradizione, dei sapori e dei profumi della Sardegna, ma anche di innovazione nella scelta degli ingredienti e delle farine. Al termine degli assaggi è stato escluso il panificio Gransole. La seconda parte della sfida, “dal tramonto all’alba”, ha visto ‘scontrarsi’ gli altri due panifici. Gabriele Bonci ha dettato le linee guida, non prima di aver fatto un giro al mercato di San Benedetto per acquistare prodotti ed eccellenze del territorio: dalla bottarga all’aragosta, dal pecorino alle orziadas. Con alcuni degli ingredienti scelti ha preparato una speciale pizza a tre strati che ha poi fatto assaggiare ai panificatori. “Non dovete copiarmi ma imitarmi”, ha detto loro, “Dovete preparare una nuova linea di pane e una pizza”, ha aggiunto lanciando la sfida. Patrizio e Nicola Argiolas di Panargiolas e Riccardo e Angelo del panificio Porta hanno lavorato tutta la notte per realizzare quanto richiesto dalla sfida. I primi hanno sfornato un pane a base di di semola di grano duro, zafferano ricotta e pecorino e una pizza con l’aragosta alla sarda, i secondi una pizza all’aragosta e il coccoi affumicato e con farro. Proprio il pane ha assicurato la vittoria al panificio Porta.

Ma.Sc.