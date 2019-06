Sono 431 gli operatori delle forze dell’ordine che arriveranno nei prossimi mesi nelle province della Sardegna. Di questi 147 a Cagliari, 59 a Nuoro, 19 a Oristano e 146 a Sassari. Presto saranno ancor più rafforzate dagli allievi carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 anche in Sardegna. In particolare – spiega una nota del Viminale – un contingente interforze di 371 unità sarà già operativo dal prossimo primo luglio nell’ambito del potenziamento degli uffici delle forze dell’ordine predisposto in vista dell’estate e finalizzato a specifici progetti individuati dal ministero dell’Interno.

Altri 60 agenti della polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 30 a Cagliari, 10 a Nuoro, 5 ad Oristano e 15 a Sassari. “Felice di annunciare l’arrivo di nuove Forze dell’ordine in Sardegna – commenta il ministro dell’Interno, Matteo Salvini – avevamo promesso assunzioni e particolare attenzione al territorio. Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza”.