Rapina ai danni del dipendente di un distributore di carburante di viale Trieste a Nuoro: il bottino ammonta a sedicimila euro. Il benzinaio è stato bloccato da due malviventi travisati, uno dei quali armato di pistola, mentre usciva di casa per andare al lavoro. Da qui sarebbe dovuto andato in banca a depositare gli incassi di una settimana. Uno dei banditi, sotto la minaccia dell’arma, lo ha costretto a consegnare il denaro, poi insieme al complice è fuggito. Gli uomini della squadra mobile di Nuoro hanno già effettuato alcune battute sia in città che nelle campagne vicine, ma degli autori della rapina finora non c’è traccia.