Un tratto della statale Carlo Felice, l’arteria a scorrimento veloce che percorre l’intera Sardegna, ha ceduto creando un’enorme voragine dal chilometro 163 al chilometro 164,200, all’altezza di Bonorva, nel Sassarese. La carreggiata dove si è verificato il cedimento, in direzione Cagliari, era già stata chiusa al traffico dall’Anas, dallo scorso 5 gennaio, per lavori di manutenzione.

A determinare la spaccatura sull’asfalto sarebbero state le intense piogge degli ultimi giorni che hanno saturato il terreno provocando il rigonfiamento e infine il cedimento. Sul posto sono arrivati i tecnici dell’Anas e gli agenti della Polizia Stradale che stanno regolando il traffico nell’altra carreggiata.

La Regione monitora la situazione. Questa mattina il governatore Christian Solinas, che nei giorni scorsi aveva recepito le preoccupazioni dei territori sulle condizioni della strada – fa sapere in una nota la Regione – si è sincerato che la situazione fosse sotto controllo, escludendo l’eventualità di altri crolli della strada. L’assessorato ai Lavori pubblici, in contatto costante con Anas, ha seguito passo passo l’evolversi della situazione già dalle prime ore del mattino. Il tatto di strada è stato oggetto di immediati sopralluoghi: ai rilievi topografici è seguita la relazione geologica da parte degli esperti di Anas, impegnati in queste ore nel completamento della perizia.