Gli agenti del commissariato e quelli della polizia locale di Arzachena, in Costa Smeralda, in collaborazione con la Capitaneria di porto di La Maddalena hanno scoperto sette esemplari di pinna nobilis in una lussuosa proprietà privata, già sottoposta dall’autorità giudiziaria a sequestro probatorio. Il ritrovamento è avvenuto mentre era in corso un’attività investigativa a contrasto dell’abusivismo edilizio. Le cosiddette ‘nacchere di mare’ erano utilizzate a fini ornamentali, adagiate su un mobile di gran pregio per impreziosire una sofisticatissima area relax. I sette esemplari sono stati sequestrati, mentre il responsabile della società che gestisce la proprietà è stato denunciato per detenzione di specie ittica sottoposta a rigorosa protezione. Rischia una pena sino a due anni di carcere.