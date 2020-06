È di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri all’ingresso di Perdasdefogu, in Ogliastra. Il conducente di un furgone Fiat Strada, per cause ancora da accertare, mentre percorreva una stradina di campagna in località Is Cocodas ha perso il controllo, finendo fuori strada. Il mezzo si è ribaltato più volte, intrappolando all’interno conducente e passeggero, due uomini un 49enne e un 40enne. Uno dei due è morto sul colpo, il secondo è rimasto incastrato nell’abitatolo del veicolo. Una persona che transitava nella zona si è accorta dell’incidente, facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, le ambulanze del 118 e i carabinieri di Lanusei e Jerzu. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare il ferito dalle lamiere e lo hanno affidato ai medici del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri stanno ancora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Led generalità della vittima non sono ancora state diffuse perché non sono stati recuperati i documenti.