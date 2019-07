I carabinieri della Compagnia di Cagliari sono intervenuti alle 3 del mattino perché un 40enne stava aggredendo la moglie. Raggiunta la loro abitazione, i militari hanno trovato Christian Carta in stato di alterazione – probabilmente dovuta all’alcol -che li accoglieva brandendo un coltello. I carabinieri lo hanno convinto a gettare l’arma in terra e sono riusciti a entrare nell’abitazione dove la donna ha raccontato di essere appena stata aggredita e che da anni andavano avanti questo tipo di episodi violenti anche nei confronti della figlia minore. Quando i carabinieri hanno portato il quarantenne negli uffici del Comando provinciale, l’uomo ha opposto resistenza cercando di aggredire i militari per tentare la fuga. Alle 5 è stato formalizzato l’arresto di Carta con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto d’armi e maltrattamenti in famiglia.