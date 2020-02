Un 35enne di Nuoro è stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile del capoluogo barbaricino per maltrattamenti nei confronti della madre 70enne. Il ragazzo, tossicodipendente, in almeno tre occasioni avrebbe aggredito la donna, percuotendola e procurandole una tumefazione all’occhio, lividi al volto e un trauma cranico.

Vessazioni che non erano solo fisiche: l'anziana veniva anche insultata e minacciata. In un'occasione, secondo gli investigatori della polizia, la 70enne aveva cercato di buttarsi dal balcone di casa per sfuggire alle violenze fisiche. Una situazione che la donna non ha mai denunciato, forse nel timore di ulteriori ritorsioni.