Un sub è stato denunciato dagli uomini del Gruppo aeronavale delle Fiamme gialle per aver pescato due chili di ricci nelle acque dell’Area marina protetta di Capo Carbonara, a Villasimius. La segnalazione alla Guardia di finanza l’hanno fatta alcuni volontari che sorvegliano quel tratto di mare. L’uomo, che deve rispondere di pesca abusiva, è stato sorpreso vicino all’isola dei Cavoli. Era accanto al suo gommone mentre faceva frequenti immersioni. I ricci sono stati ributtati in mare.