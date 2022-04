Perde il controllo e cade con la moto, ricoverato un turista tedesco di 61 anni

Ha perso aderenza con l’asfalto, per cause ancora da accertare, in sella alla sua moto ed è caduto strisciando per diversi metri. Un turista tedesco di 61 anni è stato soccorso dopo l’incidente di cui è rimasto vittima lungo la statale 387 che da Ballao porta a San Nicolò Gerrei.

L’uomo ha riportato una brutta contusione al torace ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari e non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta per i rilievi di legge una pattuglia dei carabinieri di San Vito.