Oltre la metà di italiani, secondo un’indagine realizzata da Demoskopika in collaborazione con l’Università del Sannio, hanno scelto di andare in vacanza nei prossimi mesi: il 28,7 per cento sta pensando di programmare una vacanza per i prossimi mesi, il 20,6 per cento ha deciso di partire anche se manifesta ancora qualche indecisione mentre solo il 4,1 per cento ha già prenotato la villeggiatura. Prevale la vacanza “nazionalista”: l’86,8 per cento degli italiani pronti a “fare le valigie” per andare in vacanza, la trascorreranno nel Belpaese.

Saranno principalmente cinque le destinazioni regionali a trainare quest’estate la ripresa del settore turistico italiano e che, pertanto, secondo l’indagine hanno ottenuto il maggior livello di interesse nelle scelte dei turisti.

In cima si posizionano, infatti, Puglia con 1,9 milioni di arrivi (+13,6%) e 10,6 milioni di presenze (33,9%), Toscana con 4,1 milioni di arrivi (+13,4%) e 19,1 milioni di presenze (23,3%), Sicilia con 1,7 milioni di arrivi (+13,2%) e 6,5 milioni di presenze (23,6%). E, ancora, Emilia-Romagna con 4,5 milioni di arrivi (+12,9%) e 23,1 milioni di presenze (26,3%), Sardegna con 1,5 milioni di arrivi (+12,8%) e 8,2 milioni di presenze (20%).

A riscuotere, inoltre, un livello di interesse medio-alto altri cinque sistemi turisti regionali: Campania con 1,9 milioni di arrivi (+12,5%) e 8,5 milioni di presenze (18,1%), Calabria con 981 mila arrivi (+12,1%) e 6,2 milioni di presenze (19,8%), Liguria con 1,6 milioni di arrivi (+12,2%) e 6,3 milioni di presenze (16,4%), Lazio con 2,6 milioni di arrivi (+11,6%) e 8,5 milioni di presenze (8,5%) e, infine, Veneto con 5,3 milioni di arrivi (+11,4%) e 22,4 milioni di presenze (7,4%).