Pensione rubata a una 90enne. Fanno una colletta ma lei: ‘Date i soldi a chi sta peggio di me’

Sabato mattina è andata a ritirare la pensione sua e del marito, più le tredicesime. Alla fine tremila euro. La 90enne di Tiana, piccolo centro del Nuorese, ha messo i soldi a casa ed è di nuovo uscita. Ma al suo ritorno non ha più trovato i soldi.

Probabilmente un ladro l’ha seguita, ha visto i movimenti della donna e si è impossessato del bottino quando la nonnina non era più in casa. Appresa la notizia, un gruppo di cacciatori l’ha contattata per una donazione come gesto di solidarietà, ma l’anziana, pur ringranziandoli, ha rifiutato: “C’è gente che ha più bisogno di me, donate i soldi a quelle persone”.

Una risposta sorprendente che ha emozionato chi l’aveva chiamata, tanto che la storia ha fatto il giro del paese ed è rimbalzata sulle chat di WhatsApp in tutta la Sardegna. Il gruppo aveva offerto alla 90enne 1.500 euro raccolti con la vendita benefica, che si ripete ogni anno, di un calendario con le foto delle battute di caccia.

[Foto dalla pagina Facebook della Biblioteca di Tiana]