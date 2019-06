Era a terra in una pozza di sangue. Un pensionato di 88 anni, Adolfo Musini, è stato trovato privo di vita nel tardo pomeriggio di oggi nella sua abitazione al numero 6 di piazza Valsassina, nel quartiere San Michele a Cagliari.

La scoperta è stata fatta dai vigili del Fuoco chiamati da un amico che non riusciva a mettersi in contattato con lui. L’uomo, quasi ogni giorno, andava a fare la spesa per il pensionato che aveva difficoltà a muoversi. Oggi non riuscendo a parlargli ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri sono entrati da una finestra socchiusa e hanno trovato la casa al buio, il portone d’ingresso era chiuso, e l’anziano a terra privo di vita.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della Compagnia di Cagliari. Al momento non si conoscono le cause del decesso. L’anziano avrebbe delle ferite alla testa. Sul posto sono arrivati il magistrato di turno, Guido Pani, e il medico legale Roberto Demontis. L’obiettivo è accertare se si sia trattato di una caduta o se il pensionato sia stato ucciso.

Stando a quanto riferito da alcuni residenti, nella palazzina nell’ultimo periodo si sono verificati numerosi furti, soprattutto da quando sono state montate le nuove tubature del gas.

Notizia in aggiornamento